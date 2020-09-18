Сегодня вечером начинают отмечать праздник Рош ха-Шана, известный также, как еврейский новый год. В этом году он продлится до вечера 20 сентября. Рассказываем о традициях, а также, почему каждый год в это время в украинскую Умань приезжают тысячи паломников-хасидов.

Традиции праздника

Важнейший праздник привязан к лунному календарю, его отмечают во время новолуния осеннего месяца тишрей. В этом году Рош ха-Шана пришелся на 18-20 сентября.

Иудеи верят, что в эти дни господь разбирает деяния каждого человека и решает, каким будет следующий год. Имена он записывает в три книги: с праведниками, грешниками и теми, кого нельзя отнести к этим категориям. Для последних Рош ха-Шана - шанс раскаяться и заслужить более благоприятный год.

При этом окончательное решение, будет ли занесен иудей в книгу живых, всевышний принимает на праздник Йом Кипур. В этом году его отмечают 27 сентября.

На Рош Ха-Шана запрещено работать, а большую часть времени следует провести в синагоге. Собравшиеся слушают игру на шофаре - ритуальном музыкальном инструменте. Бараний рог напоминает о суде Божьем и призывает к покаянию.

Традиционный стол на праздник

Ташлих - еще один ритуал. Иудеи собираются у реки, молятся и бросают в воду содержимое карманов в знак избавления от грехов.

На Рош ха-Шана друг друга приветствуют друг друга словами "Шана Това", то есть "Хорошего года", подводят итоги года, строят планы на будущий.

Существует ряд традиционных блюд - сладкая выпечка хала, мед, гранаты, рыба, которую подают целиком, нарезанная кружочками морковь. Все они символизируют разные достатки - сладкую жизнь, плодородие, изобилие или напоминают о заповедях, как гранат.

Почему паломники приезжают в Умань и как на это повлиял карантин

В Умань приезжают, чтобы побывать на могиле иудейского святого (цадика) Нахмана. Он основал брацлавский хасидизм и жил в Украине. Хасиды считают, что хотя бы раз в жизни нужно побывать на месте захоронения цадика.

Хасиды в Умани. Фото: 112.ua

Каждый год во время Рош-ха-Шана в Умань приезжают порядка 30-40 тысяч паломников. Но в этом году на массовое празднование наложил отпечаток карантин. С 15 по 21 сентября в Умани Черкасской области будут действовать особые ограничения в связи с празднованием Рош ха-Шана в условиях эпидемии коронавируса.

Кроме этого украинские власти решили создать оперативный штаб по безопасному проведению празднования Рош ха-Шана в Умани с привлечением правоохранителей, медиков, местных властей, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций.

Как сообщили в МВД, в Умань прибудут около трех тысяч паломников в этом году, то есть почти в 10 раз меньше, чем обычно.

С начала сентября в Умани коронавирус подтвердился у восьмерых паломников-хасидов. В городе побещали, что развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, а контактных с ними людей планируют помещать в изолятор.