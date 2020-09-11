Венедиктова меняет областных прокуроров. "Страна" публикует полный список
Генпрокурор Ирина Венедиктова проводит назначение руководителей областных прокуратур.
В распоряжении "Страны" появился список новых облпрокуроров.
Как сообщил наш источник в Офисе генпрокурора, по трем главам прокуратур - Донецкой, Киевской и Одесской областей - еще идут торги и пока там назначены исполняющие обязанности.
Как уточняет источник, все кандидаты на посты областных прокуроров прошли спецпроверку. Часть приказов о назначении уже зарегистрированы официально, другие еще нет. Часть прокуроров будет переназначено на свой пост (например, прокурор Киева Олег Кипер).
Список (кроме трех "спорных" областей) сейчас выглядит таким образом:
- АР Крым - Поночовный Игорь Николаевич
- Винницкая область - Бутович Александр Иванович
- Волынская область - Тимчук Виктор Владимирович
- Днепропетровская - Бижко Сергей Витальевич
- Житомирская область - Билошицкий Александр Васильевич
- Закарпатская область - Казак Дмитрий Игоревич
- Запорожская область -Приходько Виктор Валериевич
- Ивано-Франковсккая область - Хима Роман Романович
- Кировоградская - Твердохлеб владимир Николаевич
- Луганская область - Прибина Николай Сергеевич
- Львовская область - Войтенко Антон Борисович
- Николаевская область - Фальченко Денис Викторович
- Полтавская область - Столетний Антон Владимирович
- Ровенская область - Рудницкий Андрей Николаевич
- Сумская область - Тубелец Алексей Леонидович
- Тернопольская область - Петришин Николай Степанович
- Харьковская область - Фильчаков Александр Васильевич
- Херсонская область - Калюга Владимир Александрович
- Хмельницкая область - Олейник Алексей Леонидович
- Черкасская область - Воронин Александр Владимирович
- Черновецкая область - Кравченко Ирина Николаевна
- Черниговская область - Василина Сергей Александрович
- город Киев - Кипер Олег Александрович
Ранее "Страна" писала о том, что 34-летняя прокурор Львовской области покидает должность, отработав меньше года.
Также мы сообщали, что Венедиктова назначила нового заместителя генпрокурора Якубовского.