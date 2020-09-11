Генпрокурор Ирина Венедиктова проводит назначение руководителей областных прокуратур.

В распоряжении "Страны" появился список новых облпрокуроров.

Как сообщил наш источник в Офисе генпрокурора, по трем главам прокуратур - Донецкой, Киевской и Одесской областей - еще идут торги и пока там назначены исполняющие обязанности.

Как уточняет источник, все кандидаты на посты областных прокуроров прошли спецпроверку. Часть приказов о назначении уже зарегистрированы официально, другие еще нет. Часть прокуроров будет переназначено на свой пост (например, прокурор Киева Олег Кипер).

Список (кроме трех "спорных" областей) сейчас выглядит таким образом:

АР Крым - Поночовный Игорь Николаевич

Винницкая область - Бутович Александр Иванович

Волынская область - Тимчук Виктор Владимирович

Днепропетровская - Бижко Сергей Витальевич

Житомирская область - Билошицкий Александр Васильевич

Закарпатская область - Казак Дмитрий Игоревич

Запорожская область -Приходько Виктор Валериевич

Ивано-Франковсккая область - Хима Роман Романович

Кировоградская - Твердохлеб владимир Николаевич

Луганская область - Прибина Николай Сергеевич

Львовская область - Войтенко Антон Борисович

Николаевская область - Фальченко Денис Викторович

Полтавская область - Столетний Антон Владимирович

Ровенская область - Рудницкий Андрей Николаевич

Сумская область - Тубелец Алексей Леонидович

Тернопольская область - Петришин Николай Степанович

Харьковская область - Фильчаков Александр Васильевич

Херсонская область - Калюга Владимир Александрович

Хмельницкая область - Олейник Алексей Леонидович

Черкасская область - Воронин Александр Владимирович

Черновецкая область - Кравченко Ирина Николаевна

Черниговская область - Василина Сергей Александрович

город Киев - Кипер Олег Александрович

Ранее "Страна" писала о том, что 34-летняя прокурор Львовской области покидает должность, отработав меньше года.

Также мы сообщали, что Венедиктова назначила нового заместителя генпрокурора Якубовского.