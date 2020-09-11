Офис генпрокурора назначил новых облпрокуроров. Фото: facebook.com

Генпрокурор Ирина Венедиктова проводит назначение руководителей областных прокуратур.

В распоряжении "Страны" появился список новых облпрокуроров.

Как сообщил наш источник в Офисе генпрокурора, по трем главам прокуратур - Донецкой, Киевской и Одесской областей - еще идут торги и пока там назначены исполняющие обязанности.  

Как уточняет источник, все кандидаты на посты областных прокуроров прошли спецпроверку. Часть приказов о назначении уже зарегистрированы официально, другие еще нет. Часть прокуроров будет переназначено на свой пост (например, прокурор Киева Олег Кипер).

Список (кроме трех "спорных" областей) сейчас выглядит таким образом:

  • АР Крым - Поночовный Игорь Николаевич
  • Винницкая область - Бутович Александр Иванович
  • Волынская область - Тимчук Виктор Владимирович
  • Днепропетровская - Бижко Сергей Витальевич
  • Житомирская область - Билошицкий Александр Васильевич
  • Закарпатская область - Казак Дмитрий Игоревич
  • Запорожская область -Приходько Виктор Валериевич
  • Ивано-Франковсккая область - Хима Роман Романович
  • Кировоградская - Твердохлеб владимир Николаевич
  • Луганская область - Прибина Николай Сергеевич
  • Львовская область - Войтенко Антон Борисович
  • Николаевская область - Фальченко Денис Викторович
  • Полтавская область - Столетний Антон Владимирович
  • Ровенская область - Рудницкий Андрей Николаевич
  • Сумская область - Тубелец Алексей Леонидович
  • Тернопольская область - Петришин Николай Степанович
  • Харьковская область - Фильчаков Александр Васильевич
  • Херсонская область - Калюга Владимир Александрович
  • Хмельницкая область - Олейник Алексей Леонидович
  • Черкасская область - Воронин Александр Владимирович
  • Черновецкая область - Кравченко Ирина Николаевна
  • Черниговская область - Василина Сергей Александрович
  • город Киев - Кипер Олег Александрович

Ранее "Страна" писала о том, что 34-летняя прокурор Львовской области покидает должность, отработав меньше года.

Также мы сообщали, что Венедиктова назначила нового заместителя генпрокурора Якубовского.

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