Американская компания Louisiana Natural Gas Exports ("Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк") отказалась от проекта сотрудничества с Украиной который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ) объемом около 5 млрд кубических метра газа в год.

Об этом со ссылкой на и.о. министра энергетики Ольгу Буславец сообщает "Интерфакс-Украина", в пятницу, 11 сентября.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", - сказала она. Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Отметим, что сегодня была опубликована статья в журнале "Time". Это расследование о том, как экс-министр энергетики США Рик Перри на протяжении двух лет использовал свое влияние для получения выгодных контрактов в Украине.

Статья "Time", в частности, касается подписания в мае 2020 года меморандума о поставках американского газа в Украину после которого стало известно, что с компанией Louisiana natural gas Exports связаны чиновники США и Британии. Среди них, в частности, член набсовета "Нафтогаза", министр Британского правительства времен Маргарет Тэтчер и финсоветник в компании нефтяного гиганта Saudi Aramco.