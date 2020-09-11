Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду за помощь в борьбе с коронавирусом и поддержку территориальной целостности. Также глава украинского государства призвал президента Польши внести разрушенную могилу воинов УПА в госреестр воинских захоронений.

Об этом в пятницу, 11 сентября, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам разговора лидеров двух государств.

Так, Зеленский и Дуда обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши. Глава украинского государства поблагодарил президента Польши за предоставленную практическую помощь в борьбе с эпидемией Covid-19.

"Еще раз подтверждаю готовность Украины присоединиться к реализации предложенного вами плана международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем полякам, которые проходят через испытание коронавирусной болезнью", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины также рассказал польскому коллеге об актуальном положении дел на Донбассе. Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Анджею Дуде за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия по его достижению. Сегодня проходит встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" состоится в скором времени", - отметил Зеленский.

Главы государств согласились с важностью поддержки высокой динамики двустороннего диалога. В свою очередь Дуда принял приглашение Зеленского посетить Украину с официальным визитом в октябре этого года.

"Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно - внесение в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня", - говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский и Дуда также обсудили ситуацию в Беларуси.

"Глава украинского государства отметил, что общности подходов Украины и Европейского Союза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране", - резюмировали в ОП.

Ранее "Страна" писала, что в январе этого года на горе Монастырь у деревни Верхрата в Польше вандалы уничтожили табличку с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Также были сорваны с деревьев вышитые полотенца, повязанные осенью польскими активистами в память умерших.

Польский МИД тогда заявило, что уничтожение памятника было попыткой поссорить две страны.