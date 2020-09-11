Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что их с президентом США Дональдом Трампом связывает особая дружба, которая может привести к развитию отношений КНДР и Штатов.

Соответствующие письма Ким Чен Ына Трампу опубликовал телеканал CNN.

Из расшифровки двух писем следует, что в личной переписке Ким Чен Ын очень расположен к Трампу, он лестно о нем отзывается и все время упоминает об их встречах и о том, что он надеется на их повторение.

В письме от 25 декабря 2018 года лидер КНДР говорит о встрече с Трампом в Сингапуре.



"Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я твердо жал руку Вашему Превосходительству в этом прекрасном и священном месте, за которым весь мир наблюдал с большим интересом. Надеюсь, мне выпадет честь вновь пережить тот день", – сказано в послании.



Далее Ким Чен Ын пишет: "На пороге нового года весь мир непременно увидит (в не столь далеком будущем), как я и Ваше Превосходительство проведем еще одну историческую встречу, подобную сцене из фантастического фильма".



В письме от 10 июня 2019-го Ким Чен Ын поздравляет Трампа с наступающим днем рождения и также упоминает о том, как счастлив был лично пообщаться с американским президентом.



"Подобно тому короткому времени, которое мы провели вместе год назад в Сингапуре, каждая минута, которую мы разделили 103 дня назад в Ханое, была моментом славы, который остается для меня драгоценным воспоминанием", – говорится в письме.



Лидер КНДР утверждает, что его сильная и особая дружба с Трампом станет той магической силой, что даст волю прогрессу в отношениях КНДР-США. Он верит, что в один прекрасный день они встретятся вновь, чтобы дать взаимному доверию еще один шанс.



"И он вполне вероятно будет вписан в историю как еще одна фантастическая глава. Я уверяю Ваше Превосходительство, что моё уважение к вам никогда не ослабнет", - подчеркивает Ким Чен Ын.

Напомним, ранее Трамп уже упоминал о своих "любовных" отношениях с Ким Чен Ыном.

Также мы писали, что Трамп и Ким Чен Ын провели часовую встречу в 2019 году в южнокорейской части демилитаризованной зоны. А первая в истории встреча президента США Дональда Трама и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.