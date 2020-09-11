Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в телеграм повестку, которой его вызывают на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований в понедельник, 14 сентября в 11:00. На фотокопии документа видно, что его вызывают во второй отдел Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими. Допрос будет происходить в рамках уголовного дела №62020000000000665.

Об этом говорится в телеграм-канале экс-главы ОП "Тесла Богдана".

В документе указываются уважительные причины, по которым человек может не явиться на допрос и перечислены последствия неявки.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Смотрите мое интервью, там сразу понятно почему так перепугался президент", - Богдан.

Напомним, В четверг, 10 сентября, Государственное бюро расследований вызвало экс-главу Офиса президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля. Это произошло сразу после его четырехчасового интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором Богдан сделал ряд провокационных заявлений.

Ранее "Страна" писала о том, что Андрей Богдан после скандального интервью заявил, что покинул Украину.

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