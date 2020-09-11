Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко проведут встречу 14 сентября не в Москве, как анонсировалось ранее, а в Сочи.

Встречу президентов подтвердили в Кремле, пишет "Интерфакс", в пятницу, 11 сентября.

Как отмечается, Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание планируется также уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Напомним, ранее Кремль анонсировал встречу президентов Беларуси и России два дня назад. Лукашенко направится к Путину сразу после сразу после воскресного митинга оппозиции.

Также мы приводили слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Он заявила, что Путин не очень активно поддерживает Александра Лукашенко и ждет дальнейшего развития событий в Беларуси.