Украинская делегация в Берлине, которая сегодня принимает участие в переговорах в формате советников лидеров стран "Нормандской четверки", намерена привлечь Германию, Францию и Россию к процессу поддержания режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом в пятницу, 11 сентября, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил журналистам в немецкой столице.

"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата", - сказал Ермак.

По его словам, украинская делегация поднимет вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. Глава ОП выразил надежду, что на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы соответствующий процесс будет возобновлен.

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня будем об этом говорить", - подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса президента добавил, что на переговорах в Берлине будет поднят вопрос согласования новых точек разведения сил сторон, разминирования территорий, открытия новых КПВВ на линии разграничения на Донбассе.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Стоит отметить, что встреча в Берлине проходит на фоне очередной эскалации вооруженного конфликта на Донбассе. 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместного инспектирования по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Однако меньше, чем за час до начала ее отменили. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук заявил что ее перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР".

После срыва инспектирования сепаратисты открыли огонь по украинским позициям в Шумах.

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