Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко предлагает Раде запретить украинским магазинам продавать алкоголь и сигареты с 22:00 до 10:00.

Такое нововведение депутат вписал в проект закона №4058 о системе общественного здравоохранения и обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, который он внес в парламент 7 сентября.

В частности, в статье №13 обозначенного проекта закона "Защита населения от вредного влияния алкогольных напитков и табачных изделий" депутат предлагает запретить ночью продавать любые алкогольные напитки и табачные изделия.

"Субъекты хозяйствования при осуществлении розничной торговли с целью уменьшения уровня потребления и вредного влияния на здоровье населения алкогольных напитков и табачных изделий ограничивают продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также табачных изделий, в том числе электронных сигарет (вейпов) и жидкостей к ним (добавок и ароматизаторов) во всех объектах торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны) на всей территории Украины путем прекращения их реализации с 22:00 до 10:00 часов", - сказано в документе.

Напомним, от алкоголя за два месяца в Украине умерло больше, чем от коронавируса.

Также мы писали, что в Украине в семь раз увеличат штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям.