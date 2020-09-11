Известный российский видеоблогер Юрий Дудь, которого украинцы чаще всего смотрят в YouTube, поделился постом в своем Ibstagram об удобстве мужского маникюра.

Журналист продемонстрировал свой маникюр с надписью "punk rock" на ногтях, который держится долгое время и вызывает у него восторг: "Уже две недели гоняю вот так. Ощущения - кайф!", - пишет он.

Интересно, что недавно он обсуждал тренд на мужской маникюр в интервью с группой IC3PEAK и говорил, что "это просто офигенно".

"Люблю свободных людей", "Юра, ты классный", "Вау, это бомбезно", "У маникюра нет гендера

Юрий! Спасибо, что несёте творчество в массы!", "Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя" - пишет часть подписчиков.

Другие не разделили увлечения Дудя: "Ну нет", "Юрец, ну ты то куда?", "Фу", "Ой @ля - может наймешь черного оператора? Заодно и ЛГБТ монтажёра как же вы задолбали - почему нам женщинам надо на все это смотреть", - пишут противники.

Как сообщала "Страна", в мире шоу-бизнеса звездные мужчины нередко красят ногти. Так, Криштиану Роналду часто прибегает к покраске ногтей на ногах. он выбирает черный цвет, который остается на пике моды осенью 2020-го вместе с нюдовыми оттенками.