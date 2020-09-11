Сотрудники СИЗО и сокамерники не жалуются на поведение актера Михаила Ефремова, который приговорен к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП и уже начал отбывать срок заключения. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на информацию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания.

"Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно,- заявила член московской ОНК Ева Меркачева в эфире Первого канала.

По е мнению, важно, чтобы при рассмотрении жалобы на приговор апелляционной инстанцией Ефремов заявил свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. В таком случае есть шанс, что ему снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение, считает правозащитница.

Напомним, 8 июня внедорожник под управлением нетрезвого Михаила Ефремова пересек двойную сплошную и протаранил фургон, водитель которого скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст России может лишить статуса адвоката Пашаева, который защищал артиста Ефремова.

Также мы сообщали, что Ефремов заявил, что не ожидал приговора на 8 лет тюрьмы и считает, что адвокат Пашаев его подставил.