Курьезный случай произошел на днях с молодой киевлянкой, проживающей в Днепровском районе столицы. Она попалась на старую схему интернет-мошенников с предоплатой за несуществующий товар - лишь с той разницей, что вместо неодушевленного предмета аферисты предлагали купить породистых собак из солидного питомника со всеми документами.

Об этом "Стране" сообщили источники в полиции.

Девушка нашла на сайте продажи животных объявление о продаже щенка породы пудель. Фотографии домашнего питомца ей понравились, она списалась с продавцом. Ее попросили перечислить предоплату - 4500 грн. После этого обещали доставить ей песика прямо на дом и забрать остальную часть суммы.

Естественно, после получения аванса номер "хозяина питомника" был недоступен для соединения, а в оговоренное время пуделя заказчице не привезли. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, полиция начала расследование по ч.1 ст.190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, в столице мошенники за копейки продали квартиру киевлянина, пока он был за границей.

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