Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников "нормандского" формата, которые проходят в Берлине.

Об этом сообщает посольство РФ в Германии.

В посольстве РФ в Германии журналистам сообщили, что переговоры политсоветников стран "нормандской четверки" по Украине начались.

Отметим, что украинскую сторону на переговорах представляют вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По данным главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече Ермака с Козаком будет обсуждаться в том числе срыв перемирия на Донбассе.

Как сообщала "Страна", предыдущая подобная встреча состоялась в Берлине 3 июля. Анонсированные на 28 августа переговоры были отменены. Основная задача встреч - подготовка саммита лидеров Нормандской четверки - Украины, Германии, Франции и России, который планировалось провести еще в апреле, однако из-за пандемии и несогласованности позиций он был перенесен на более поздний срок. Когда именно эта встреча состоится, пока неизвестно. Украинская сторона заинтересована в скорейшей встрече.