Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал срыв инспектирования украинских позиций в Шумах Донецкой области провокацией. В то же время полпред не отрицает возможности проведения инспекции в ближайшие дни.

Об этом Кравчук заявил в комментарии "ТСН" в четверг, 10 сентября.

По словам журналистов, Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.

"Ну, просто провокация, мы считаем. Теперь мы будем дальше анализировать, почему это случилось, по каким причинам. Только после этого можно будет делать вывод, перенос ли (инспектирования на в Шумах) это. Потому что ситуация меняется каждый день. Я не могу говорить, как будет дальше. Мы будем изучать", - сказал полпред.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместного инспектирования по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

После чего меньше, чем за час до начала ее отменили. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук заявил что ее перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР".

В Офисе президента заявили, что отмена инспектирования связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.

После срыва инспектирования сепаратисты открыли огонь по украинским позициям в Шумах.