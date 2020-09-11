Утром 11 сентября на одном из магазинов Умани на улице Тищика появилась табличка с надписью о том, что "Хасиды не обслуживаются. Covid-19" на украинском и иврите "хасидам вход воспрещен". Фото объявления на своей странице в Facebook обнародовал один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин, который считает объявление дискриминирующим.

Об этом сообщает JewishNews.

Хаим Хазин отметил, что до сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда. При этом подобное объявление обнаружено лишь на входе в одно заведение. Известно, что автору фотографии поступали угрозы, когда он подошёл к заведению, чтобы сделать фото.

По данному факту Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Фотография таблички, которую выложил на личной странице руководитель Объединённой еврейской общины Украины и представитель Likud World в Украине Михаэль Ткач, разошлась в соцсетях. В комментариях к записи пользователи Facebook сочли, что фото может быть фейком. В доказательство члены еврейской общины сделали дополнительные снимки.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Умани традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Поэтому еще заранее в город приезжает множество паломников-хасидов. В этом году из-за коронавируса в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.

Во время подготовки к празднованию подростки-хасиды пытались снести карантинные ограждения, установленные возле могилы Раби Нахмана. Попавший на видео разгром осудили в фонде Рабби Нахмана, а устроивших погром хасидов обещали выдворить из Украины.