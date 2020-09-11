Из шести миллионов только 92 тысячи украинцев сменили избирательный адрес, чтобы принять участие в голосовании на местных выборах в Украине 25 ноября. Это всего 1,6% от количества избирателей, которые могли бы его изменить.

Об этом со ссылкой на данные соответствующего Государственного реестра сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня на сайте Государственного реестра (избирателей - Ред.) мы видим цифру 92 тысячи избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 миллионов избирателей, которые нуждаются в изменении избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты. Всего около миллиона граждан, которые не имеют в паспорте отметку о регистрации вообще", - заявил он.

Глава КИУ добавил, что 92 тысячи избирателей - это 1,6% от количества избирателей, которые могли бы изменить избирательный адрес.

"Поэтому в дальнейшем во время работы над Избирательным кодексом необходимо кардинально пересматривать этот механизм, потому что речь идет не только о том, что мы решаем проблемы для определенной категории избирателей. Речь идет о потенциальной манипуляции в ходе избирательного процесса", - сказал Кошель.

Напомним, вчера, 10 сентября, был последний день для смены избирательного адреса. Ранее "Страна" подробно расписывала, как это сделать.

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