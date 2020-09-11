Находящийся в "красной" зоне карантина Ивано-Франковск открывает детсады и онлайн-учебу в школах
С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады, несмотря на то, что областной центр продолжает оставаться в "красной" зоне карантина. Также местные власти решили открыть школы, но учеба будет проходить дистанционно. Об этом в соцсети заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Градоначальник сообщил, что детские сады будут открываться поэтапно и родители детей будут принимать решение приводить туда детей или нет.
"С понедельника мы начинаем запуск наших детских садиков. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садиках. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили "красную зону" карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучения", - сообщил Марцинкив.
Напомним, уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина. Среди них - Ивано-Франковск.
Также мы писали, что 1 сентября в Ивано-Франковске предприниматели вышли на пикет против ужесточения карантина.