Служба безопасности Украины 4 сентября возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции 11 сентября рассказал его адвокат Игорь Головань, видео опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

"4 сентября появилось ни много, ни мало - 15 новых производств, направленных против пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже Служба безопасности Украины. По тем же лекалам скроены те производства", - сказал Головань.

По его словам, новые производства открыты по различным статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Присвоение имущества", "Вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей".

Напомним, суд обязал Офис генпрокурора открыть дело по заявлению Жвании о госперевороте, который готовит Порошенко.

Также мы писали о том, что, по данным юриста Портнова, суд обязал Офис генпрокурора начать новое расследование против Порошенко из-за "Кузни на Рыбальском".