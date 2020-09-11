В четырех городах Донбасса, которые неподконтрольны Украине, с 1 октября подорожают тарифы на теплоэнергию и горячую воду. В Донецке произойдет увеличение на 28%, в Горловке - на 17,8%, в Макеевке - на 5,1%, в поселке городского типа Новый Свет - на 72%. В других городах все останется без изменений.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

С октября во всех населенных пунктах, подконтрольных т.н. "ДНР", тариф для жителей станет единственным и составит 681,10 рубля за 1 Гкал, а для бюджетных организаций и других потребителей повысится на 1,15% - до 2 911,80 рубля за 1 Гкал.

В ОРДО подсчитали, что повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер "коммунальной квитанции" в указанных городах увеличится от 80 до 260 рублей (около 96 грн.) из расчета оплаты в течение года в зависимости от площади квартиры или на 10-13%.

Подорожание объясняют убыточными "тарифами на услуги теплоснабжения, действующими с довоенного времени (с 2011 г.)": затраты предприятия возмещаются только на 54% и даже "дотации из бюджета" покрывают лишь энергоносители и не решают проблему.

При этом указано, что тарифы на тепловую энергию для населения в ОРДО останутся в 6 раз ниже, чем на остальной территории Украины, где дорожает газ для населения. На сентябрь "Нафтогаз" установил новую планку — 4,7 гривен за куб, что почти в полтора раза дороже (а точнее на 45%), чем в августе.

Как сообщала "Страна", новый рынок газа может оставить украинцев без субсидий. При этом в Раде появился законопроект, который поставит взыскание долгов по ЖКХ на конвейер. Новые штрафы могут достигать 50% от суммы просрочки.