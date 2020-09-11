Вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в Украине в первую очередь получат люди из группы риска, в частности люди с тяжелыми заболеваниями, медики и учителя.

Об этом в пятницу, 11 сентября, во время брифинга в Черниговской области заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава ведомства напомнил, что Украина получит вакцину от коронавирусной болезни в рамках международной программы COVAX.

"COVAX - это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал Степанов.

Видео: YouTube/ КабМін

Тем временем в России первая партия вакцины от Covid-19 "Спутник V" уже поступила в гражданский оборот. В свою очередь украинские власти решили не закупать российский препарат, а подождать, пока его аналог произведут в ЕС и США.

Ранее мы писали, что в пятницу, 11 сентября, в Украине было выявлено рекордное число случаев коронавирусной болезни за сутки - 3 144. Антирекорд побил и Киев - там за этот период Covid-19 подтвердился у 404 человек.