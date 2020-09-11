Под Житомиром на засеянное подсолнухами поле рухнул дельтаплан и погиб пилот. Несчастье произошло в пятницу, 11 сентября, между населенными пунктами Народичи и Яжберень, сообщается на сайте региональной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"11 сентября в 08:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный транспорт. На место происшествия сразу было направлено отделение спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дельтаплан осуществлял обработку поля подсолнечника. Пилот не справился с управлением, в результате чего аппарат упал, а мужчина получил смертельные травмы. На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливают.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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