Папа Римский Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и от секса приходит от Бога и, таким образом, является "божественным".

Высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura, пишет агенство РИА "Новости"

Он отметил, что удовольствие исходит непосредственно от бога и оно не имеет какой-либо принадлежности к конфессии. По словам понтифика, оно просто божественное.

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", - сказал Папа Римский.

Понтифик добавил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания". По его словам, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое" удовольствие, но всегда принимала "простое, человеческое и нравственное".

По словам римского понтифика, мораль, отрицающая чувства, является неправильной трактовкой христианского послания. По его мнению, пища служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

Ранее мы писали, что папа Римский призвал церковь просить прощения у геев за плохое отношение.

Также сообщали, что понтифик во время встречи с верующими на площади Ватикана нарушил рекомендованную дистанцию и снял защитную маску, заявив, что "любовь победит коронавирус".