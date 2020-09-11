Грузовые автомобили объезжают пробку на трассе Ирпень-Киев по новой велодорожке. Соответствующее видео в Facebook опубликовал киевлянин Сергей Деревяка.

Так, велодорожка, объединяющая Ирпень со столицей, располагается вдоль "Новоирпенской трассы", автомобильной дороги Р-30.

Очевидец заснял, как большие грузовые автомобили едут по ней, очевидно, пытаясь объехать пробку на дороге. В комментариях к посту пользователи соцсети предполагают, что это машины "киношников", и говорят, что их там видели уже несколько раз. Также сообщается, что ранее, до появления велодорожки, автомобили также объезжали заторы в этом месте - по грунтовке.

Напомним, в Киеве за 150 млн гривен вдоль Набережного шоссе построят велодорожку и пешеходную зону.

Также мы писали о том, что при строительстве и ремонте дорог в Украине планировали проектировать обязательные велодорожки.