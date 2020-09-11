Глава Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин, где в пятницу должны начаться переговоры делегаций стран - участниц нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом сообщается на сайте президента.

Уточняется, что украинскую делегацию возглавляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", - сказал Андрей Ермак.

По мнению главы ОП, "пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский созвонился с Меркель и обсудил с ней встречу советников глав государств "Нормандской четверки".

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал о подготовке к встречам советников и лидеров "нормандской четверки".