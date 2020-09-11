Сотрудники Госпродпотреба проверили 42 студенческих общежития Киева, вошедшего в "оранжевую эпидемиологическую зону". 38% общежитий не соблюдают противоэпидемиологические предписания. Проверки во время заселения студентов, с 31 августа по 5 сентября, выявили нарушения у 64% общежитий

Об этом пишет Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщает ведомство, на местах отсутствует термометрия работников и запасы дезсредств, Сотрудники общежитий работают без средств индивидуальной защиты, у них отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

По мнению эпидемиологов, студенческие общежития станут очагами заболеваемости в Киеве, поскольку в них трудно соблюдать дистанцию, а молодые люди часто болеют коронавирусом без видимых симптомов, распространяя при этом инфекцию.

"Очень важно наладить в общежитиях максимальные профилактические мероприятия. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений", - говорит руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, проверки выявили, что 64% ​​общежитий не соблюдает карантинный режим. За это время проверили 13 общежитий, из них в 8 установлены нарушения и составлены протоколы по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Главное управление Госпродпотребслужбы провело совещание с представителями киевских вузов. На совещании специалисты определили алгоритм действий при выявлении больных и порядок самоизоляции. Обсудили выделение дополнительных финансов на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики.

Напомним, 9 сентября городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, принял решение подать в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина. В то же время за прошлые сутки в Киеве, в Украине и в мире зафиксировали максимальное количество заболевших Covid-19 за сутки.