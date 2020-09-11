Кремль подтвердил информацию о том, что визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко ожидается 14 сентября. В этот день запланированы переговоры белорусского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что это будет рабочий визит президента Беларуси.

"У него (Лукашенко, - Ред.) будет общение с президентом Путиным", - сообщил Песков.

По его словам, в программе визита не запланированы подписания документов, заявления и совместная пресс-конфереция.

Как сообщалось, визит Лукашенко в Москву пройдет сразу после воскресного митинга оппозиции.

Ранее "Страна" писала о том, что посол РФ подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе Российской империи.

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