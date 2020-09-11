По состоянию на четверг, 10 сентября, в Киевской области почти 8 тысяч школьников переведены на дистанционку из-за коронавируса, обнаруженного у учителей или учеников. Covid-19 выявили уже в 59 учебных заведениях региона.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Так, в Киевской области общее количество учеников, которые из-за переведены на дистанционное обучение, достигло 7 871 человека. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью учатся онлайн. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, но школы, в которых они расположены, продолжают работать.

Отмечается, что кроме того, в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей, функционирование учреждений обеспечивают 12 088 сотрудников. На карантин из-за Covid-19 закрыли 11 детсадов.

Напомним, также мы писали о том, что в Киевской области запрещают работу дискотек, концерты и развлекательные мероприятия в ресторанах.

Кроме того, "Страна" сообщала, как школы готовят к переходу на дистанционку уже в октябре, после местных выборов.