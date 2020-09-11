Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую Литва признала легитимно избранным лидером страны, высказалась о роли Владимира Путина и охарактеризовала степень его поддержки для Александра Лукашенко.

По мнению Тихановской глава Кремля не очень активно поддерживает Александра Лукашенко и ждет дальнейшего развития событий в Беларуси.

Об этом Светлана Тихановская заявила в интервью польской газете "Rzeczpospolita".

"Они оба планируют встречу, и Лукашенко сказал, что в случае необходимости обратится к России за военной помощью. Я вижу, что Путин его поддерживает, но не очень активно. Он не присылал солдат, пока стоит рядом и смотрит", - сказала Тихановская.

Она так же призвала Россию и другие страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и дать возможность решить сложившуюся ситуацию самостоятельно.

"Нет смысла вводить войска, у нас мирные демонстрации против одного человека. Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела", - добавила Тихановская.

Ранее "Страна" сообщала, что Посол России подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе Российской империи.