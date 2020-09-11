Из-за пандемии коронавирусной болезни, в результате которой скончались более 900 тысяч пациентов, нищими могут стать более 170 миллионов человек по всему миру. Сравнимый экономический ущерб наблюдался во времена Великой депрессии 1930-х годов.

Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в пятницу, 11 сентября.

Так, по оценкам экспертов, если принимать показатель в $3,2 за среднемировой дневной прожиточный минимум, обнищать из-за пандемии коронавируса могут 176 миллионов человек.

По словам специального докладчика ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттера, государственная социальная политика в разных странах полна изъянов и имеет краткосрочный эффект, а того объема средств, который выделяется правительствами на нужды граждан, недостаточно.

Докладчик отметил, что множество людей не могут получить доступ к государственной помощи из-за недостаточной компьютерной грамотности или отсутствия доступа к интернету.

Схуттер обратился к мировым лидерам, которые соберутся в сентябре на Генассамблею ООН, с призывом предпринять более эффективные шаги по искоренению бедности и сокращению неравенства.

Напомним, согласно майскому прогнозу ЮНИСЕФ, в Украине из-за коронавируса число бедных людей может возрасти с 27,2% до 43,6% от общего числа населения.

Тем временем власти Испании приняли решение ввести безусловный базовый доход для самых бедных граждан.