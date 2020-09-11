Сегодня стало известно, что Россия объявила в розыск спутницу российского оппозиционера Алексея Навального, которая была с ним во время отравления. После того, как он попал в больницу, девушка уклонилась от дачи объяснений и уехала за границу.

Российские СМИ сообщают, что она была на борту, который вывез Навального в ФРГ, а в Томске якобы жила с ним в одном номере гостиницы. Также они назвали ее имя - Марина Певчих (по другим данным Мария - Ред.).

Личность это, судя по всему, очень непростая. Российские либеральные СМИ утверждают, что именно она писала большинство расследований, на которых сделал себе имя оппозиционер. При этом живет эта девушка в Англии.

Собрали, что известно о загадочной спутнице Навального.

Что заявили в полиции

В пятницу, 11 сентября, полиция сообщила, что опросила пятерых человек из шести сопровождающих Навального перед тем, как он был госпитализирован в Томске. Но одну из компании российского оппозиционера опросить не удалось, поскольку она уклонилась от пояснений полиции и покинула страну. Речь идет о женщине по имени Марина Певчих. Об этом сообщил врио начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

Остальные пятеро сопровождавших - это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Они уже дали пояснения полиции.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа ( то есть в день госпитализации Навального - Ред.) уклонилась от дачи объяснений", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие считает, что 22 августа Певчих вылетела в Германию на борту с Навальным, которого госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите" по настоянию его родных. Из-за этого получить от объяснение от Певчих не удалось. Ее местонахождение устанавливается.

"Следователи устанавливают местонахождение пассажиров, которые летели с Навальным в одном самолете, а также его лечащего врача, чтобы расспросить их об обстоятельствах произошедшего и лечении, которое блогер получал в Москве" - говорится в сообщении МВД.

Навального доставили в "Шарите". Фото: ТАСС

Также транспортная полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске вплоть до его посадки в самолет.

Известно, что он посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном "Вельвет", съемную квартиру, в которой встречался со своими сторонниками и кафе "Венская кофейня" в аэропорту. Везде он что-то ел и пил. Из алкоголя он выпил вино и один коктейль.

Напомним, что Навальному стало плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. В немецкую клинику "Шарите" российского оппозиционера 22 августа. Он находился в медикаментозной коме. 7 сентября стало известно, что его вывели из комы и отключили от ИВЛ.

В немецкой клинике заявили, что обнаружили признаки отравления боевым веществом "Новичок". В свою очередь омские врачи заявили, что не выявили интоксикации этим веществом в ходе обследования.

Российские следователи направили в ФРГ запрос об оказании правовой помощи в расследовании. Они хотят присутствовать при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, и иметь возможность задавать вопросы.

Ко такая Марина Певчих?

Информацию о 33-летней Певчих, правда ее назвали не Марина, а Мария, опубликовало издание aif.ru. По его данным, в 2010 году она окончила социологический факультет МГУ. На последнем курсе возглавила российскую студенческую делегацию на Молодежном форуме Большой восьмерки в Канаде.

В Сети сохранилось упоминание о ней на сайте вуза.

Долгое время она живет в Лондоне, увлекается спортом, тренируется по программе "морских котиков", владеет сетью книжных магазинов в Великобритании и Австралии. Блюдет конфиденциальность, пользуясь в интернете VPN-сервисами.

По данным Life, Певчих связана с Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, а в 2009 году она неофициально присоединилась к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. На тот момент она работала ассистентом одного из британских парламентариев.

Информацию подтверждает "Медуза": она пишет, что Певчих училась также в Лондонской школе экономики на факультете политологии. С 2011 года она сотрудничает с ФБК и сейчас возглавляет отдел расследований фонда. В ее функции входит сбор материала и написание сценариев для расследований.

Учитывая, что информация для этих расследований часто бывает закрытой и эксклюзивной, многие считают, что данные Певчих предоставляют британские спецслужбы. Речь о собственности российских олигархов и чиновников за границей.

В Россию она приезжает два-три раза в год, но свои перемещения не афиширует.

Марина (Мария) Певчих. Фото: kurilkaeao.com

Некоторые источники утверждают, что в Томске Певчих жила с Навальным в одном номере в гостинице. Но не полетела с ним в Москву, а осталась в городе. После того, как стало известно о госпитализации она якобы предприняла странный маневр - сначала добралась до Новосибирска на машине, а оттуда уже вылетела в Омск.

Когда Навального перевозили в ФРГ, то его жены Юлии не было на борту, зато была Певчих. Она вступала в качестве переводчика. Кстати, этот перелет оплатил живущий в Британии российский миллионер Борис Зимин.

Российский блогер Олег Кашин сообщил, что знаком с Певчих. Он назвал ее одной из множества незаметных сотрудников ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Навального - Ред.).

Позже Кашин уточнил, что это "совершенно непростая девушка" и пообещал дать подробности.

Также о Марии в начале сентября написало издание "Правда.Ру". Это СМИ прямо заявило, что Певчих - "вероятный отравитель". Заказчиком преступления "Правда" назвала соратника Навального Владимира Ашуркова, одного из бывших директоров консорциума "Альфа-Групп".

Ашурков считается "крестным отцом" Алексея в его общественной деятельности и даже, по слухам, сделал его "оппозиционером №1 в России" для Запада. Но на данный момент у него с Навальным разногласия, и на первое место Ашурков планирует выдвигать еще одну активистку - Любовь Соболь, пишет издание.

Впрочем, каких-либо документальных доказательств этой версии оно не предъявляет.

По данным ряда СМИ, Певчих знакома и с Ашурковым, который сейчас также живет в Лондоне. Есть фото ее и Навального в 2013 году, когда они приехали в британскую столицу для встречи с Ашурковым.