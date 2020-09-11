С понедельника, 14 сентября, Киев входит в "оранжевую" коронавирусную зону. В связи с этим в столице будут действовать дополнительные ограничения: запретят работу хостелов, ограничат проведение массовых мероприятий, приостановят плановую госпитализацию в медучреждениях.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, в Киеве будут действовать такие дополнительные карантинные ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий будет разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания.

Запрет деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях будет разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций приостановят. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрет на работу спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения.

Запрет на прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом будет осуществляться только в количестве 50% мест для сидения.

"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные заведения", - заявил также Кличко.

По его словам, полиция получает данные о больных и обязана отслеживать перемещение пациентов, находящихся на самоизоляции, а также контролировать соблюдение ими условий самоизоляции.

Напомним, в Киевской области, которая частично отнесена к "желтой" и "оранжевой" зонам, запрещают работу дискотек, концерты и развлекательные мероприятия в ресторанах.

Также мы писали о том, что решение о смягчении карантина в регионах Украины принимается не чаще, чем раз в две недели. То есть отнести Киев к "желтой" или "зеленой" коронавирусной зоне, а значит, смягчить новые ограничения, смогут только к концу сентября.