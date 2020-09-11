Сегодня, 11 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с ученым сообществом страны в Национальной академии наук. Глава государства отвесил немало комплиментов в адрес ученых и исследователей и заодно покритиковал молодежь.

"Ученые - не просто умнейшие люди, которые смотрят на все происходящие события с высоты своих глубинных знаний. Это люди, обладающие житейской мудростью, которые искренне любят родину, потому что живут в служении науке и народу. Именно поэтому я как президент регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда с вами советуюсь. Все мы знаем, что развитие науки определяет будущее. Причем будущее не только отдельного государства, но и всего человечества", - заявил глава государства, как передает БелТА.

Так же Александр Лукашенко отметил, что за последние несколько недель все ясно увидели, что "в среде молодежи есть те, кто пребывает в невежестве" по поводу недавних событий в стране.

"Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости. Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь", - сказал президент.

Он отметил, что достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило цветных революций и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. "Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно", - заметил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Посол России подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе Российской империи.