Власти Германии рассматривают остановку строительства газопровода "Северного потока-2" из-за случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Хотя еще неделю назад призывали не брать во внимание ситуацию с политиком.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ZDF, пишет агенство "Росбалт".

По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от России. Он добавил, что если Москва будет участвовать в расследовании инцидента с политиком, остановки строительства можно будет избежать.

Также Маас заявил, что "даже если санкции не работают, это не значит, что их не нужно вводить". Он пояснил, что Берлин не хочет соглашаться "жить в мире без правил".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не стоит останавливать строительство "Северного потока - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер поддержала это заявление.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп готов отказаться от строительства газопроовода. Кроме того он возмутился, что после отравления Навального Германия строит "Северный поток-2", требуя защиты НАТО.