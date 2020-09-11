По состоянию на 11 сентября все страны-соседки Украины, кроме Молдовы, определены Минздравом в "зеленую зону" по распространению коронавирусной болезни.

Соответствующие данные ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Так, в "красную зону" входят страны, где показатель заболеваемости Covid-19 за последние 14 дней на 100 тысяч населения выше, чем в Украине (88,1).

К опасным с эпидемиологической точки зрения странам Минздрав отнес Молдову, Францию, Испанию, Черногорию, США, Израиль и еще 41 страна. При этом Румыния перешла в "зеленую зону" - там показатель заболеваемости составил 85,5 на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону" из соседних стран вошли Беларусь (25,7), Польша (21,5), Словакия (24,8), Венгрия (45,3), Россия (44,5). Кроме того, безопасными признаны Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Напомним, еще неделю назад министерство здравоохранения отнесло к "красной зоне" 50 стран.

Ранее мы писали, что в пятницу, 11 сентября, в Украине было выявлено рекордное число случаев коронавирусной болезни за сутки - 3 144. Антирекорд побил и Киев - там за этот период Covid-19 подтвердился у 404 человек.