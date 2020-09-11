В госбюджете снова увеличат долю оборонного сектора. В 2021 году на него выделят 5,92% ВВП Украины. Действующий проект бюджета, измененный 13 апреля, предполагает 5,45% трат на оборону, а бюджет 2019 - ровно 5%, как и прописано в законе про национальную безопасность.

Об увеличении объявил Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021, пишет пресс-служба Совета нацбезопасности.

"Увеличение расходов - принципиальная позиция Президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - отметил Секретарь СНБО Украины

Участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году. По итогам обсуждения Данилов предложил участники совещания проанализировать состояние финансирования оборонного сектора в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.



Проект госбюджета на 2021 должен быть подан Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября. В правительстве рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а еще через два года снизится до 3%.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии 2021 года. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким планируют ВВП и дефицит бюджета в следующем году