Бывшего заключенного в России активиста Владимира Балуха, которого в ночь на вторник избили неизвестные, врачи ввели в медикаментозную кому.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Украинская правда".

"Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому", - рассказал источник.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Балуха избили в Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали. По словам нардепа Ирины Геращенко, состояние активиста остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов.

По данным Нацполиции, Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в заведении на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

Владимир Балух вернулся на родину год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена пленными вместе с еще 35 людьми. После этого Балух работал в офисе украинского омбудсмена в Киеве, а на местных выборах-2020 присоединился к команде Порошенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с избиением Балуха в киевском Гидропарке.