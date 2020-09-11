Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, фрагмент песни которого "Там, где нас нет" в исполнении Верки Сердючки прозвучал в попурри ко Дню Независимости-2020, прокомментировал шоу на Софиевской площади. По его мнению, оно было неуместным, однако правовых претензий коллектив к Офису президента не имеет.

Об этом Вакарчук заявил в эфире шоу "Слава+", видео опубликовано в YouTube.

"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, которое состоялось в День Независимости, по моему мнению, было не уместно", - сказал Вакарчук.

При этом музыкант отметил, что в целом идея попурри не плоха, однако шоу ко Дню Независимости на Софийской площади должно было выглядеть иначе.

"Когда я на вечеринках с друзьями выпью и у нас хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, которые, честно говоря, и рассказывать не хочется, но не в День Независимости и не когда в стране идет война", - пояснил Вакарчук.

Что касается претензий об использовании фрагмента его песни без разрешения, то в юридическом плане их у музыканта нет.

"С юридической точки зрения никто не должен спрашивать у нас о маленьком кусочек песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет... Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них", - сказал Святослав Вакарчук.

Вакарчук о попурри - с 20:40

Напомним, "Страна" писала о том, как после выступления Зе на Софийской площади 24 августа Сердючка, Потап, Зибров и другие певцы устроили концерт-попурри.

Также мы рассказывали о том, что группы "Бумбокс" и "Океан Эльзы" не разрешали использовать их песни на концерте ко Дню Независимости в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что у Зеленского перезалили ролик с концертом ко Дню Независимости, чтобы соблюсти авторское право, но ошиблись.