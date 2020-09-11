В пятницу, 11 сентября, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля Lexus с мотоциклом водитель байка после удара с машиной пролетел около 30 метров и скончался на месте.

Об этом написал основатель портала о чрезвычайных происшествиях ДТП.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Смертельное #мото #ДТП под Киевом на Житомирской трассе: парень мотоциклист двигаясь в Киев, обходя транспорт справа, два раза задел отбойник, отлетел в Лексус и пролетел после удара еще около 30 метров. Смерть наступила мгновенно. Не спешите", - написал Антонов.

Также он добавил, что на Житомирской трассе из-за аварии образовалась пробка.

Сегодня мы сообщали о страшном ДТП, которое произошло в ночь на пятницу 11 сентября, в результате которого погибли 5 человек и еще 20 пострадали.

Также рассказывали об аварии на Голосеевском проспекте в Киеве, в которой водитель байка скончался на месте.