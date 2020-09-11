Первый в истории украинский чемпион мира по дзюдо 32-летний Георгий Зантарая, собирается баллотироваться в Киевсовет по списку "Слуги народа". Об этом пишет "Главком".

По данным издания, в ближайшее время спортсмен объявит о своих политических планах. В прошлые выходные Георгий Звантарая открыл свою школу на базе киевской ДЮСШ "Юный спартаковец", в которой и сам занимался с детства.

Известно, что Георгий родился в абхазском городе Гали (Грузия). В Киеве семья Зантарая оказалась в начале 90-х годов прошлого века, когда в Грузии началась война.

В 2009 году 20-летний Георгий Зантарая стал первым в украинской истории чемпионом мира по дзюдо. В последующие годы, в 2011-м, 2013-м и 2019 годах он трижды выигрывал чемпионат Европы, был серебряным призером чемпионата мира-2010, и четыре раза, в 2011, 2013, 1014 и 2018 годах, выигрывал мировую бронзу.

Зантарая считается одним из лучших и стабильных дзюдоистов мира в легких весовых категориях (до 60 и до 66 кг).

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп-борец Беленюк объяснил, когда и зачем переходит на украинский.

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