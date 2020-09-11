По итогам периода с января по июль 2020 года, падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года. Такие данные приводятся в обзоре экономической активности за семь месяцев нынешнего года, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

"В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна", - говорится в документе.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль сообщил, что в 2021 году проект бюджета Украины предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Также мы сообщали, что по данным рейтингового агентства Fitch, по итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 6,5%, однако уже в 2021 и 2022 годах этот показатель возрастет - на 3,8% и 3,5% соответственно.