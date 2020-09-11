По факту стрельбы в столичном торгово-развлекательном центре, расположенном в Оболонском районе, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины - нанесение легких телесных повреждений.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Оболонского управления полиции в Киеве Диану Шутько сообщает УНН.

Так, инцидент произошел вечером 10 сентября. В ТРЦ на Оболонском проспекте между 25-летним мужчиной и несколькими неизвестными возник конфликт. Один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

В результате 25-летний мужчина с огнестрельными ранениями ног был госпитализирован. Преступникам удалось скрыться с места преступления.

Напомним, двое пьяных перекрыли машиной переезд под Винницей и открыли стрельбу по машинисту поезда.

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