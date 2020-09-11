В Киеве неизвестные под угрозой ножа отобрали у адвоката портфель с 350 000 долларов. Инцидент произошел в четверг, 10 сентября, около 15:00 в районе Арки Дружбы Народов. Об этом корреспонденту "Страны" рассказал источник в МВД.

По данным собеседника, около 15:00 в полицию обратился практикующий в Киеве адвокат - Руслан Б. Он рассказал, что его избили двое неизвестных в спортивной одежде и под угрозой ножа отняли 350 000 долларов.

Как выяснилось, в тот день адвокат заехал к себе в офис, где взял у коллеги-адвоката 350 000 долларов для того, чтобы передать их другому человеку. Юрист с третью миллиона в портфеле выехал из офиса на такси, но по пути решил заехать на встречу с еще одним клиентом в районе Арки Дружбы Народов. Но эта встреча не состоялась, так как клиент ее отменил и адвокат направился с портфелем, в котором лежало треть миллиона долларов, к ожидавшему его такси.

В это время к нему подскочили два молодчика в спортивных костюмах и отняли деньги, при этом ударив несколько раз и сверкнув ножом перед лицом жертвы. Потерпевший сразу же вызвал правоохранителей и сейчас полицией заведено уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины - Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Полиция сейчас просматривает уличные камеры видеонаблюдения с целью установления личностей разбойников. Также проверяется версия о наводке на потерпевшего кем-то из знакомых, кто знал о деньгах.

О потерпевшем адвокате известно из открытых источников, что он кроме основной профессии имеет еще необычное хобби - увлекается литературой по черной магии и даже продает через интернет некие антикварные книги о колдовстве.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом судят грабителей, которые в масках избили металлическим прутом женщину в ее же доме.

Также мы сообщали, что появилось видео, как грабитель тигром выпрыгнул из кустов и украл телефон со столика кафе в Киеве.