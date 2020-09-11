В пятницу, 11 сентября, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая еще в августе заразилась коронавирусом, получила негативный результат теста на Covid-19.

Об этом в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Только что Юлия Владимировна получила негативный результат теста на Covid-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и скоро она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - сообщила Сорока.

Напомним, о том, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно 23 августа. Также Covid-19 обнаружили у ее дочери Евгении с супругом Артуром Чечеткиным.

А 7 сентября стало известно, что перенесшая коронавирус Юлия Тимошенко продолжает лечение и работает в своем особняке под Киевом.