Экс-руководителю аэропорта "Борисполь", действующему президенту компании МАУ Евгению Дыхне, которого подозревают в махинациях на сумму более чем 15 млн гривен, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения. Сумма залога составила 5,25 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает Liga, в пятницу, 11 сентября.

Так, прокурор настаивал на применении к Дыхне меры пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн. В компании добавили, что внесут залог за своего руководителя.

Дыхне инкриминируют эпизод, связанный с его работой руководителем аэропорта "Борисполь".

По данным НАБУ, схема привела к более 16,5 миллионам гривен убытков для "Борисполя". Следствие установило, что руководство "Борисполя" с 2014 по 2019 год сдавало помещения в аренду по заниженной стоимости. "Борисполь" прекратил эти договора только после получения в 2019 году рекомендаций НАБУ.

В МАУ рассказали, что практика подписания предварительных договоров, в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года.

"Сроков на проведение конкурса аренды у Фонда госимущества, согласно Закона, нет. Нормальная практика для Фонда - проводить конкурс около двух лет", - говорится в заявлении МАУ.

Там также добавили, что за это время разными руководителями было подписано более 150 договоров, из них около 100 - это договора, обеспечивающие производственное функционирование любого цивилизованного аэропорта мира: аренда касс, офисных и складских помещений.

В МАУ пояснили, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (конечно, если станет победителем конкурса, который проводится Фондом госимущества). В противном случае - освободить площадь для нового арендатора. Это обязательное условие договора.

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, напомню, через два года) участник выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем цена X, то на Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая - X это значительно выше и лучше чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия. Как оценить отсутствие возможности обеспечить работу аэропорта без касс авиакомпаний, касс "Укрзализныци", аптеки, общепитов - я не знаю", - прокомментировал обвинение Дыхне.

Руководитель МАУ так же заявил, что это не новая тема, она хорошо знакома всем министрам инфраструктуры и руководителям Фонда госимущества.

"Только реальной проблемой она всегда была исключительно для руководителей "Борисполя". И если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКСе, значит, время пришло. Ведь разве не для этого мы его создавали?!", - сказал он.

"Я руководил аэропортом с конца 2014 до 2017 года. В 2015 году "Борисполь" впервые за предыдущие три года стал прибыльным благодаря изменениям, которые мы с командой осуществили. На волне революции нам хотелось делать быстрые и качественные изменения, у нас не было времени ждать два года", - подытожил Дыхне.

Ранее мы рассказывали о коррупционных махинациях в "Укрзализныце", где ее сотрудники похитили почти 60 млн грн, ставя на тепловозы некачественные запчасти.

Также писали, что ранее президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".