Глава профсоюза горняков требует вмешательства Шмыгаля и Зеленского в ситуацию с криворожскими шахтерами
В Кривом Роге руководство местного железорудного комбината отказывается выполнять требования бастующих шахтеров, которые хотят повышения зарплаты. Ситуация требует вмешательства президента и премьер-министра Украины.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Так, по словам Волынца, руководство Криворожского железорудного комбината отказывается исполнять требования шахтеров.
"По главному требованию протестующих - повышению зарплаты - было продемонстрировано, что с шахтерами, как и раньше, считаться не будут", - написал Волынец.
По его словам, это означает, что "борьба вышла на новый виток", а в ситуацию должны вмешаться премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.
Напомним, в начале сентября шахтеры из Львовской области прекратили забастовку после очередного обещания зарплаты.
Также мы писали о том, что шахтеры пикетировали здание Донецкой ОГА из-за долгов по зарплате.