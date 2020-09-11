В Кривом Роге руководство местного железорудного комбината отказывается выполнять требования бастующих шахтеров, которые хотят повышения зарплаты. Ситуация требует вмешательства президента и премьер-министра Украины.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Так, по словам Волынца, руководство Криворожского железорудного комбината отказывается исполнять требования шахтеров.

"По главному требованию протестующих - повышению зарплаты - было продемонстрировано, что с шахтерами, как и раньше, считаться не будут", - написал Волынец.

По его словам, это означает, что "борьба вышла на новый виток", а в ситуацию должны вмешаться премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Напомним, в начале сентября шахтеры из Львовской области прекратили забастовку после очередного обещания зарплаты.

Также мы писали о том, что шахтеры пикетировали здание Донецкой ОГА из-за долгов по зарплате.