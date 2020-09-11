Транспортная полиция России восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед тем, как ему стало плохо во время полета в Москву. Правоохранители опросили пять из шести человек, одна из них отказалась давать показания.

Об сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу утром 11 сентября.

"Среди них (мест пребывания - Ред.) - гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", - добавили в полиции.

Сейчас следователи также устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, и его лечащего врача.

Напомним, политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу 20 августа, а через два дня его вывезли из Омска в Берлин в клинику "Шарите".

Ранее "Страна" писала о заявлении правительства Германии, согласно которому в организме политика обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Около трех недель Навальный находился без сознания, а 7 сентября медики вывели его из искусственной комы и отметили улучшение состояния здоровья пациента.