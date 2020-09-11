В Киеве за минувшие сутки число новых случаев коронавируса впервые превысило 400. За день Covid-19 выявили у 404 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом в столице установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Предыдущий был зафиксирован 2 сентября, когда сообщалось о 332 новых пациентов с Covid-19.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 16 523. Из них 261 оказался летальным (+7 за сутки). Кроме того, уже 5 148 киевлян выздоровели от Covid-19 (+171 за сутки).

Напомним, в Украине сегодня так же был зафиксирован новый антирекорд: Сovid-19 выявили у 3 144 человек. Впервые число новых случаев коронавируса превысило 3 тысячи.

Также мы писали, что Киев попал в "оранжевую" карантинную зону.