В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 148 756 человек болеет Covid-19. В Киеве число новых пациентов сегодня превысило 400 человек.

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 67 005 жителей страны (+1 128 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 076 (+53).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 сентября

Винницкая область - 4 690 (+84),

Волынская область - 6 161 (+69),

Днепропетровская область - 3 093 (+81),

Донецкая область - 1 942 (+90),

Житомирская область - 4 055 (+117),

Закарпатская область - 8 453 (+94),

Запорожская область - 2 136 (+55),

Ивано-Франковская область - 10 953 (+151),

Кировоградская область - 885 (+11),

Киев - 16 523 (+404),

Киевская область - 6 648 (+94),

Львовская область - 16 626 (+174),

Луганская область - 532 (+29),

Николаевская область - 1 851 (+85),

Одесская область - 9 157 (+283),

Полтавская область - 1 130 (+61),

Ровенская область - 10 217 (+144),

Сумская область - 2 229 (+42),

Тернопольская область - 8 377 (+302),

Харьковская область - 12 112 (+280),

Херсонская область - 576 (+18),

Хмельницкая область - 3 695 (+198),

Черновицкая область - 11 847 (+132),

Черкасская область - 2 294 (+117),

Черниговская область - 2 574 (+29).

Ранее мы писали, что в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.

Также приводили новую карту карантина в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование заработает с 14 сентября.