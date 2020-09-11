Минздрав показал данные по распространению коронавируса по регионам на 11 сентября
В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 148 756 человек болеет Covid-19. В Киеве число новых пациентов сегодня превысило 400 человек.
Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 67 005 жителей страны (+1 128 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 076 (+53).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 сентября
Винницкая область - 4 690 (+84),
Волынская область - 6 161 (+69),
Днепропетровская область - 3 093 (+81),
Донецкая область - 1 942 (+90),
Житомирская область - 4 055 (+117),
Закарпатская область - 8 453 (+94),
Запорожская область - 2 136 (+55),
Ивано-Франковская область - 10 953 (+151),
Кировоградская область - 885 (+11),
Киев - 16 523 (+404),
Киевская область - 6 648 (+94),
Львовская область - 16 626 (+174),
Луганская область - 532 (+29),
Николаевская область - 1 851 (+85),
Одесская область - 9 157 (+283),
Полтавская область - 1 130 (+61),
Ровенская область - 10 217 (+144),
Сумская область - 2 229 (+42),
Тернопольская область - 8 377 (+302),
Харьковская область - 12 112 (+280),
Херсонская область - 576 (+18),
Хмельницкая область - 3 695 (+198),
Черновицкая область - 11 847 (+132),
Черкасская область - 2 294 (+117),
Черниговская область - 2 574 (+29).
Ранее мы писали, что в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.
Также приводили новую карту карантина в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование заработает с 14 сентября.