За последние сутки, 11 сентября, в мире зафиксировали 302 593 новых случаев заражения коронавирусом - это наивысший показатель за все время пандемии. Антирекорд поставлен и в Украине, за сутки Сovid-19 выявили у 3 144 человек. Всего на данный момент известно о 28 333 862 случаях заражения Covid-19 и о 240 900 полностью выздоровевших.

Официальные данные предоставила организация Worldometers.

Предыдущий рекорд фиксировался 28 июля.

Больше всего случаев Covid-19 диагностировали в Индии (96 760 случаев). За ней – Бразилия (40 431), США (38 811), Аргентина (11 9055), Испания (10 764), Франция (843), Колумбия (7808), Перу (7291) и Россия (5363).

Всего в мире за сутки выздоровели 240 900 пациентов (днем ранее – 270 059), скончались 5992 человека (накануне - 6222). За все время пандемии в мире выявили 28 333 662 заболевших, 20 347 150 выздоровевших и 913 988 умерших.

Напомним, сегодня "Страна" опубликовала свежую динамику заболеваемости Covid-19 в Украине.

Ранее стало известно о том, что в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.