Вчера к скандалу с "вагнеровцами" в Украине подключилась тяжелая артиллерия. На специальную пресс-конференцию вышли бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Они продолжили раскачивать тему по поводу "крота" в Офисе президента, который якобы слил данные о россиянах, задержанных в Минске 29 июля. Что, мол, сорвало спецоперацию по вывозу их в Украину.

Россияне эти воевали на Донбассе и могли иметь отношение к резонансным преступлениям - вроде сбитых украинских самолетов и вертолетов, а также малайзийского "Боинга", утверждают сторонники этой версии.

Она, впрочем, не нова.

Изначально о причастности украинских спецслужб к заманиванию "вагнеровцев" в Минск написали российские СМИ еще до выборов в Беларуси. А затем ее же повторили и на официальном уровне.

По этой версии, украинские и американские спецслужбы через подставные фирмы завербовали "вагнеровцев" на работу в Венесуэлу, купили им билеты через Минск, а потом сдали белорусским спецслужбам, чтобы вызвать скандал между Беларусью и Россией. И чтобы Москва отказала из-за этого Бацьке в поддержке после выборов. Самих же "вагнеровцев" планировали экстрадировать в Украину. Но, как заявляют российские спецслужбы, они еще до выборов раскрыли этот план, сообщили Лукашенко и, по итогу, уже после выборов "вагнеровцы" вернулись в Россию.

Еще раз подчеркнем - эта версия появилась еще до выборов.

И лишь через неделю в Украине была обнародована похожая версия, однако с одним важным отличием. Якобы "вагнеровцев" не планировали оставлять в Минске, а хотели посадить на самолет и отправить в Стамбул. А затем одному из пассажиров на рейсе должно было бы стать плохо и самолет бы экстренно сел в Киеве , где бы всех "вагнеровцев" и задержали.

Основными ретрансляторами этой версии стали депутаты от партии Порошенко, "соросята" из группы поддержки НАБУ, близкий к Турчинову главред сайта "Цензор" Бутусов, а также экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Собственно, именно эту версию вчера и озвучили Турчинов и Луценко.

Хотя ничего принципиально нового они не сказали. Предъявленные документы говорят лишь о том, что Украина действительно выманивала наемников на территорию Беларуси. То есть. подтверждают изначальную российскую версию, но не содержат доказательств слива информации из Офиса президента.

Правда, за день до того подробно о том же говорил и Андрей Богдан в интервью Гордону. Он прямо заявил, что информацию о "вагнеровцах" слил "крот" из окружения Зеленского и что дескать прокуроры вскоре имя этого крота назовут. Однако, учитывая открытый конфликт Богдана с Ермаком (которого, собственно, и называют в СМИ тем самым "кротом") его слова, естественно, нужно перепроверять.

Кроме того, сегодня российские СМИ опубликовали новые детали версии, которые говорят о том, что "вагнеровцев" изначально собирались "слить" белорусам, а не садить самолет в Украине.

"Страна" проанализировала обе версии и оценила их с точки зрения достоверности.

Что заявил Турчинов и Луценко

По словам Турчинова, решение о прекращении и отсрочке операции, в результате которой Украине должны были передать воевавших на Донбассе членов ЧВК " Группа Вагнера", приняли на совещании в офисе президента.

"33 мужчины прилетели в Минск, чтобы через территорию Украины прилететь в Стамбул. В этот же день проходит совещание у президента Украины, где принимают участие силовые структуры и сотрудники ОП (это уже преступление, не все они имели доступ к гостайне). Их мотивация - на финальном этапе подтягивать гражданские службы, диспетчеров, гражданскую и военную инфраструктуру. На совещании принимается решение о прекращении и отсрочке блестящей операции украинских спецслужб. Мотивация - мирные переговоры, не дразнить Путина..." - заявил Турчинов.

По его словам, после этого совещания информация попадает к спецслужбам России и Беларуси. Продолжение операции было запланировано на 30 июля, но 28 июля вся группа была задержана белорусским КГБ. После чего "вагнеровцы" без проблем вернулись в Россию.

"Вместо того чтобы срочно открыть дело о контрразведке, о том, что просочилась секретная информация, преступление пытаются скрыть. Уничтожить документы, материалы дела. Это уже новые преступления, в которые втягивается ГПУ, СБУ, контразведка. Почему мы с Юрием Витальевичем решили об этом рассказать? Потому что нельзя оставлять то, что из высоких кабинетов так вытекает информация, мы должны защитить офицеров, которые не готовы разменивать свою честь и ответственность перед страной", - добавил Турчинов.

Он заявил, что нужно создать парламентско-следственную комиссию, которая займется расследованием. И что офицеры, принимавшие участие в этой спецоперации, должны дать ей показания.

"Они в званиях, поэтому не могут тут выступать. Но они расскажут, на каком этапе была сорвана спецоперация", - уточнил Турчинов во время пресс-конференции.

Также Турчинов потребовал уволить главу Офиса президента Ермака, а также первого заместителя секретаря СНБО Демченко, которые якобы были причастны к утечке данных.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал документы на некоторых из "вагнеровцев", среди которых военный билет на имя Дениса Харитонова, который, по утверждению Луценко, был членом группы, сбивавший украинские самолеты.

По словам Луценко, всего разведка установила 26 диверсантов, которые предоставили установочные документы на себя. Об этом свидетельствует письмо следователя от 13 июля 2020 года.

Далее он продемонстрировал еще несколько внутренних писем, датированных 17, 22 и 23 июля.

"А потом наступает момент, когда состоялся перенос рейса на Стамбул по итогам совещания у президента. В ночь перед началом операции следователи ГПУ подготовили на всех 26 человек подозрение. Это готовый документ, который им должны были вручить живыми или неживыми. 29 июля им - живым или неживым - должны были бы вручить эти подозрения, когда они будут на территории Украины. Там все подозрения по 15 статьям, у всех разные статьи...

Мы имеет абсолютно понятный вывод, что власть нам врет на наивысшем уровне, что не было никакой операции против вагнеровцев. Эти документы бессрочно доказывают, что операция была и это была операция украинских спецслужб" - заявил бывший генпрокурор.

"Говорят, что Путин их привез для беспорядов в Минске. Вы видели вообще, чтобы специалисты по ПРЗК организовывали бы уличные протесты?" - добавил он.

Власть Зеленского Луценко назвал "правителями-дилетантами, которые "кроме смехуечков ничего не видели".

Он заявил, что его посыл простой - операция была и это операция украинских спецслужб. Также он сказал, что на них вышли офицеры, которые готовы свидетельствовать парламентской комиссии.

"Указ главам Минобороны, СБУ и ГПУ может дать только президент. Временная комиссия должна установить, что это был за указ. Все это время президент Зеленский не увольняет Ермака и остальных, а значит, что он полностью берет ответственность для себя. Я никогда не выступал за пересмотр результатов выборов. Но никакой президент в Украине не навсегда. Президент или становится националистом, или готовится на Ростов. Мы должны создавать ВСК, чтобы выяснить, кто сорвал самую успешную украинскую спецоперацию" - сказал Луценко.

Отвечая на вопросы журналистов в конце пресс-конференции Александр Турчинов сказал, что из-за слива информации была уничтожена инфраструктура, но дело пока уничтожить не удалось. Также он заявил, что уничтожили даже журналы, кто посещал Офис президента, чтобы не доказать факт тогда судьбоносного совещания.

Собиралась ли Украина выманить вагнеровцев?

Сегодня на этой теме "хайпуют" в основном в самой Украине. Оппоненты Зеленского из порошенковского лагеря утверждают, что была сорвана украинская спецоперация.

Правда, первыми об этом заявили не украинцы, а, как писалось выше, россияне. 6 августа информацию об украинском следе в этом деле опубликовало издание "Комсомольская правда". Чьих тезисов более поздние изыскания Турчинова и Ко не опровергли, а только дополнили.

С единственной разницей. Сторонники версии, что Украина выманивала "вагнеровцев" для захвата в Киеве, говорили что вылет из Минска должен был состояться 25 июля. Но Зеленский, мол, приказал перенести на 30-е, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе, которое наступало 27-го числа.

В упомянутой статье в "Комсомолке" также говорилось, что первоначально вылет должен был быть 25 июля, но потом эту бронь отменили и купили новые билеты на 30 июля. Но в это статье была еще одна очень важная деталь - по данным "КП", бронь новых билетов на 30 июля вскоре тоже была отменена. Причем даже еще до того, как "вагнеровцы" приехали в Минск.

"Пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число", - пишет издание. Россияне, как известно, прибыли в Минск в ночь на 25-е июля.

Если это так, то Киев явно не собирался захватывать "вагнеровцев". Целью просматривается задержать их в Минске и сдать их в руки белорусских спецслужб.

Кроме того, есть и другие данные, показывающие, что Беларусь была в курсе истории с "вагнеровцами" еще до того, как окружение Зеленского якобы слило это информацию.

По версии Юрия Бутусова, разведчики доложили Зеленскому об этой операции 24 июля. После чего якобы произошла утечка из Офиса президента, и 29 числа россияне были задержаны белорусским КГБ.

Однако в Беларуси знали о прибытии ЧВК в страну, судя по всему, гораздо раньше. Выступая утром 24 июля (день, когда Зеленскому якобы доложили о "вагнеровцах") при посещении 5-й отдельной бригады спецназа, Александр Лукашенко упомянул, что на майдане в Беларуси стоит ждать военных наемников, цель которых - провокации на протестах.

"Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - заявил он.

Повторимся - эти слова прозвучали утром того дня, когда Зеленскому, по версии Бутусова, доложили об операции с "вагнеровцами".

В государственных СМИ информация об этом визите появилась около 10 часов утра, значит президент был там еще раньше. И уже тогда, вероятно, был в курсе приезда группы из России.

Скриншот сайта государственного агентства БелТА

Даже если встреча Зеленского, Ермака и разведчиков произошла еще раньше c утра (что крайне маловероятно), то вряд ли бы информацию отправили Лукашенко сию же минуту и тот тут же, с пылу с жару ее озвучил. Координацию по этому вопросу с президентом Беларуси, судя по всему, держали и раньше.

То есть Минск был изначально в курсе того, что происходит. И тоже активно "качал" тему. И это версию Бутусова-Порошенко-Турчинова полностью опровергает.

А сегодня "Комсомольская правда" опубликовала вторую часть расследования по этой истории.

В нем есть интересные детали.

Ровно в день после задержания россиян в санатории "Белорусочка" в известность был поставлен посол Украины в Минске, о чем говорит его доклад в Киев, который публикует издание.

В документе говорится, что белорусские власти уже 29 июля уведомили консульство об одном из задержанных - Артеме Шатском, который прописан в Луганске.

Так могло произойти только если между Украиной и Беларусью уже шла координация. Причем не на уровне "слива" из Офиса президента, а по официальным каналам. Иначе подобную оперативность объяснить нельзя.

Есть и другие факты. Еще в первой своей статье "Комсомолка" сообщала, что бронь на вылет из Минска в Стамбул 25 июля была отменена, когда группа еще находилась в России.

В новом материале называется конкретная дата снятия брони - 20 июля. То есть за четыре дня до приказа, который якобы отдал Зеленский - на перенос операции с 25 на 30-е июля.

Эта дата - 20 июля - еще должна дождаться своего документального подтверждения. Однако и без нее множество фактов указывает, что "вагнеровцев" планировали оставить в Минске, а не привезти в Киев.

Например то, что уже 31 июля Украина отправила в Беларусь экстрадиционные запросы, а днем ранее - выдвинула заочные "пидозры" захваченным в Минске наемникам. То есть эти документы были уже готовы. Хотя непонятно, куда торопиться, если готовишься захватить "вагнеровцев" в Борисполе или Жулянах.

Таким образом с Беларусью украинцы работали по россиянам еще накануне их приезда в республику.

Еще в публикации "Комсомольской правды" приводятся данные о представителях американских спецслужб, которые якобы участвовали в этой спецоперации (отметим, что об участии американцев говорил и Юрий Бутусов).

Речь в российской газете идет о сотрудниках ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Браене Томасе О'Берне.

Томас О'Бёрн

Тимоти Джеймс Сковин

Провальная операция

Отметим также, что все документы, которые демонстрируют до сих пор сторонники версии о "сливе" информации об операции как раз сам факт "слива" не подтверждают. Но они четко подтверждают сам факт участия украинских спецслужб в выманивании "вагнеровцев". То есть, по сути, Турчинов, Бутусов и депутаты от Порошенко сейчас по сути документально подтверждают российскую версию событий (о том, что это была совместная операция украинских и американских спецслужб), которую в Украине официально отрицают.

Напомним, что суть российской версии в том, что "вагнеровцев" специально сдали Лукашенко, чтоб окончательно его рассорить с Москвой (при том, что отношения с Россией перед выборами у Бацьки были и без того напряжены). И чтоб Путин, когда наступит "время Ч" после выборов, отказал в поддержке Лукашенко, что могло иметь для него фатальные последствия.

Отметим, что такой сценарий был бы вполне возможен, если бы Белоруссия еще до выборов выдала бы "вагнеровцев" Украине (и, вероятно, расчет на то и был). Но Лукашенко, видимо, решил перестраховаться и придержал их до выборов. А после них увидев, что как раз Запад Майдан и поддерживает и кроме как на помощь России ему рассчитывать не на что, быстро переиграл ситуацию и вернул "вагнеровцев" в РФ, послав предварительно извиниться перед ними своего сына.

При этом не исключено, что изначально операция по выманиванию россиян, воевавших на Донбассе, планировалась без привязки к Беларуси (по словам Юрия Луценко ее готовили более полутора лет). А, например, планировалось отправить "вагнеровцев" с пересадкой в аэропорту одной из стран-членов НАТО, где бы их и задержали. Но затем, в связи с коронавирусом, когда осталась лишь одна возможность улететь - через Минск, решили заполучить "два в одном" - и Лукашенко с Путиным окончательно рассорить, и самих "намеников ЧВК" затем по экстрадиции получить.

А версия о причастности окружения Зеленского к утечке информации, возможно, родилась уже постфактум.

С одной стороны, ее могли продвигать обиженные силовики.

Как раз в начале августа был уволен начальник Главного управления разведки Бурба. Он был назначен еще во времена Порошенко и занял тогда место нынешнего начальника Службы внешней разведки Кондратюка. Отношение между ними были непростыми и, в конце концов, Кондратюк одержал аппаратную победу - убедил Зеленского сменить Бурбу и назначить на его пост своего человека - Буданова. Бурба, вероятно, затаил обиду и мог слить информацию, интерпретировав ее против окружения Зеленского.

Еще одним источником утечки может быть заместитель генерального прокурора и друг Богдана Гюндуз Мамедов. Над ним тоже сгущались тучи. А недавно у Венедиктовой появился новый заместитель Якубовский, который перенял у Мамедова часть дел. Якубовского националисты и "соросята" тут же заклеймили как "человека Медведчука" и "российского агента". В общем, ситуация у Мамедова уже давно непростая, а потому и он также мог стать источником утечки. А учитывая, что он до сих пор остается на своем посту, теоретически, возможно, что он может начать и некие действия против окружения Зеленского в рамках расследования дела. Не исключено, что как раз на него и намекал Богдан, когда говорил, что "прокуроры скоро все расскажут". С другой стороны, знающие люди характеризуют Мамедова как человека меньше всего по жизни склонного к каким-либо шагам против власти.

С другой стороны, версию тут же подхватили у Порошенко, намереваясь ее использовать как один из главных факторов раскачки ситуации против Зеленского.

Как бы там ни было, но итоги этой операции крайне плачевны для ее инициаторов.

Во-первых, ни одна из целей не достигнута - Лукашенко и Путин не рассорились, а "вагнеровцы" вернулись в Россию.

Во-вторых, с украинской стороны усилиями Порошенко, Бутусова, Турчинова, Богдана и других фактически подтверждено участие украинских и американских спецслужб в спецоперации, что девальвируют все официальные опровержения Киевом. Что, в свою очередь, работает на укрепление российско-белорусских связей и на ухудшение отношений Украины и Беларуси.

В-третьих, версия о "кроте на Банковой", который якобы слил информацию о спецоперации становится важным фактором дискредитации политического руководства Украины и дестабилизации ситуации внутри страны. И то и другое Россию также вряд ли сильно расстраивает.